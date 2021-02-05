13 каюров заявились на участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия"

Оргкомитет гонки на собачьих упряжках "Берингия - 2021" получил еще три заявки от каюров, которые захотели выйти на тысячекилометровый маршрут. Теперь в списке участников 13 человек.

Последними заявки прислали Евгений Кутынковав, Андрей Притчин и Юлия Савченко.

"Евгений Кутынковав из села Тымлат Карагинского района Камчатского края. Ему 32 года, он неоднократный участник "Берингии", входил в тройку призеров, является двукратным обладателем приза "За верность традициям Севера". Евгений отправится в гонку на традиционной нарте", - рассказала оператор гонки Наталья Парастюк.

Андрей Притчин и его дочь Юлия Савченко - пример преемственности поколений на "Берингии". Андрей Притчин - постоянный участник гонки, а для Юли это будет дебют. Интересно, что отец использует традиционную нарту, а дочь - спортивную.

Напомним, заявочная кампания на участие в гонке "Берингия - 2021" закончится 5 февраля. Пока в списке участников большой "Берингии" 13 каюров: Андрей Семашкин, Валентин и Николай Левковские, Абдурасул Холмуродов, Вячеслав Демченко, Дмитрий Ичанга, Андрей Казаков, Валерий Чуприн, Алексей Попов, Герман Айначгин, Евгений Кутынковав, Андрей Притчин и Юлия Савченко.