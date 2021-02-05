13 каюров заявились на участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия"

Новости

Десятки водителей были заблокированы из-за снегопадов в Японии 05:32
Пентагон проведет обзор присутствия военных США по всему миру 05:06
Американские медики назвали причины повторного заболевания COVID-19 04:42
Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну 04:36
За неделю 33 иностранных самолета провели разведку у границ России 03:48
Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Перу 03:21
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами 03:16
Парламент Турции рассмотрит закон о тюремном сроке за издевательство над животными 02:48
Канада на год продлила запрет на заход в свои воды круизных лайнеров 02:44
Меркель заявила о "свете в конце туннеля" в ситуации с COVID-19 02:36
В Британии предупредили о введении обязательного карантина в гостиницах 02:24
Bloomberg: Отправка Нацгвардии в Вашингтон стоила властям 480 млн долларов 02:05
В шотландской больнице неизвестный ранил медсестру 01:56
Россия готова пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу 01:39
Переболевшие коронавирусом перечислили странные симптомы заболевания 01:27
Игрок "Порту" госпитализирован после столкновения с Крицюком 01:21
Аномальные холода задержатся в центре Европейской России 00:46
Загитова и Медведева назвали сильнейшие качества друг друга 00:45
Трамп не планирует выступать на процессе по его импичменту 00:38
США увеличат квоту приема беженцев до 125 тысяч человек 00:22
Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу 04.02.2021
Германия отказалась пускать "Ливерпуль" в страну на матч ЛЧ с "Лейпцигом" 04.02.2021
Миронов: Коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ 04.02.2021
Рыбакам разрешат потрошить улов на борту 04.02.2021
В Минтруде разъяснили предлагаемые изменения выплат пособий по безработице 04.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 04:33
Рубрика: Спорт

13 каюров заявились на участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия"

Текст: Александр Филимоненко
Оргкомитет гонки на собачьих упряжках "Берингия - 2021" получил еще три заявки от каюров, которые захотели выйти на тысячекилометровый маршрут. Теперь в списке участников 13 человек.

Последними заявки прислали Евгений Кутынковав, Андрей Притчин и Юлия Савченко.

"Евгений Кутынковав из села Тымлат Карагинского района Камчатского края. Ему 32 года, он неоднократный участник "Берингии", входил в тройку призеров, является двукратным обладателем приза "За верность традициям Севера". Евгений отправится в гонку на традиционной нарте", - рассказала оператор гонки Наталья Парастюк.

На Камчатке рассказали, как пройдет "Берингия" в условиях пандемии

Андрей Притчин и его дочь Юлия Савченко - пример преемственности поколений на "Берингии". Андрей Притчин - постоянный участник гонки, а для Юли это будет дебют. Интересно, что отец использует традиционную нарту, а дочь - спортивную.

Напомним, заявочная кампания на участие в гонке "Берингия - 2021" закончится 5 февраля. Пока в списке участников большой "Берингии" 13 каюров: Андрей Семашкин, Валентин и Николай Левковские, Абдурасул Холмуродов, Вячеслав Демченко, Дмитрий Ичанга, Андрей Казаков, Валерий Чуприн, Алексей Попов, Герман Айначгин, Евгений Кутынковав, Андрей Притчин и Юлия Савченко.

В регионах Спорт Спорт Виды спорта Зимний спорт Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Путин наградил красноярских пожарных посмертно
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Переболевшие коронавирусом перечислили странные симптомы заболевания
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса