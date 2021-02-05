Как районные газеты помогают пережить зиму

На Камчатке волонтеры помогают избавиться от накопившихся долгов престарелой женщине. На Чукотке всех неравнодушных призывают шить теплые вещи для оленеводов. А в Мурманской области власти прислушались к призывам местных журналистов и пообещали "спасти" оказавшийся под угрозой закрытия питомник ездовых собак. Об этом и многом другом в последнее время писали региональные СМИ.

"Ассоциация коренных народов Чукотки предложила связать теплую одежду для оленеводов, - сообщает газета "Чукотская правда". - Организаторы акции отмечают, что оленеводам приходится многие месяцы находиться вдали от населенных пунктов, они передвигаются с места на место вслед за оленями в пургу и морозы. Это очень трудоемкая работа. Авторы идеи призывают граждан присоединиться к акции, сшив или связав теплую одежду для молодых оленеводов, одиноких мужчин, пожилых наставников, а также многодетных кочевых семей. Приветствуются рукавицы, наколенники, нагрудники и наспинники, жилеты, шапки, шарфы, чижи, меховые штаны, торбаза, теплые накидки и другие теплые вещи из натуральных материалов".

Газета "Камчатская правда" вторит чукотским соседям и добавляет местного колорита: "Ставшая традиционной социальная акция "Подарок другу" прошла в Елизовском районе. В ней приняло участие объединение волонтеров "Бабушкино тепло". Весь декабрь женщины вязали крохотные теплые носочки для новорожденных и затем передали их самым маленьким жителям Елизовского района, которые появились на свет в местном родильном доме "Аист" в преддверии Нового года. За весь декабрь там на свет появились 66 малышей".

Камчатка далеко, но это земля нашенская. Так можно перефразировать известный афоризм в том смысле, что на этой земле, как и во всей России, люди предпочитают жить по законам взаимоуважения и взаимопомощи. Та же областная газета рассказала, как местные активисты и волонтеры помогают бабушке выбраться из долговой ямы.

"До знакомства с волонтерами материальное положение женщины было критическим. Год назад оно осложнилось еще больше: нуждаясь в дорогостоящих лекарствах, женщина взяла в банке кредит. После удержания долга за услуги ЖКХ и выплаты по кредиту ей оставалось всего 6 тысяч рублей. На Камчатке жить на эти деньги целый месяц практически невозможно". После вмешательства общественников сумма ежемесячной выплаты сокращена до 30 процентов. "Мы очень надеемся, что этот процент удастся сократить еще на треть и уже подготовили соответствующее обращение для управления службы судебных приставов, - прокомментировала представитель регионального отделения ОНФ в Камчатском крае Наталья Малайкина. Волонтеры надеются, что усилия общественников будут вознаграждены: пенсионерка выберется из долговой ямы, а ее дохода будет хватать на удовлетворение стандартного пакета потребностей.

Если добровольцам удается так удачно помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, то спасатели-профессионалы делают это с еще большим успехом, опираясь не только на чувство долга и опыт трудной и опасной работы, но и на мастерское владение сложной спасательной техникой. Газета "Рыбак Камчатки" рассказала о нескольких таких случаях в январе, который выдался особенно "урожайным" на опасные происшествия.

"Утром 5 января поступила информация о том, что члену экипажа рыболовного судна "Томкод" стало плохо и ему срочно требуется медицинская помощь. Судно находилось в Тихом океане в 230 километрах от берега. На вертолете к месту происшествия вылетели врачи территориального центра медицины катастроф и сотрудники поисково-спасательного отряда. Пострадавшего доставили на берег для госпитализации в лечебное учреждение. 7 января помощь потребовалась члену экипажа судна "Кристалл Амазония", который при падении в трюм получил переломы предплечий и черепно-мозговую травму. Он доставлен в Елизовскую центральную районную больницу. 9 января спасатели эвакуировали члена экипажа рыболовецкого судна "Мыс Меньшикова", который страдал от острого аппендицита"… И это лишь небольшая часть будничной работы камчатских спасателей, которые за годы профессиональной работы выручили из беды сотни людей.

Но не только людей выручают спасатели, не забывают они и о братьях наших меньших. Вот о чем рассказала газета "Вечерний Мурманск".

"Из-за пандемии и многомесячного простоя одна из визитных карточек Мурманской области, питомник ездовых собак "Улыбка Аляски", оказался на грани закрытия. Это поставило под угрозу судьбы 80 собак породы хаски, любимцев тысяч северян и гостей Заполярья. Три с половиной месяца питомник не работал. Чтобы прокормить восемь десятков псов, обеспечить им ветеринарное обслуживание, выплачивать зарплату сотрудникам, основательнице и хозяйке питомника Наталии Демидовой пришлось продать свою квартиру. Но вырученных средств хватило ненадолго".

Ситуация стала критической и вызвала широкий общественный резонанс. Публикация "Вечерки" и активное освещение темы в других СМИ наконец-то привлекли внимание областных властей к проблемам питомника. "Улыбку Аляски" посетил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов. "Дмитрий Дмитриевич заверил, что областные власти обязательно помогут нашему питомнику, что он важен не только для туристической индустрии региона, но и ценен как социальный объект", - рассказала Наталия Демидова.

Пандемия и режим ограничений подкосили многие российские зоопредприятия, поставив под угрозу само их существование. Спасать хвостатых и пернатых от голодной смерти помогали неравнодушные люди в разных городах страны. Подтверждение тому - публикация в областной газете "Страна Калининград".

В этом городе тоже есть собачий приют, он работает уже шесть лет, за это время здесь нашли кров и новых добрых хозяев сотни брошенных псов. И собакам, и людям приют особенно пригодился в последние месяцы, когда разразилась пандемия коронавируса. "Во время пандемии у многих совсем плохо пошли дела, люди оказались не в состоянии содержать больших собак, - говорит хозяйка приюта Татьяна Гальминене. - Бездомных псов стало очень много, и большинство из них попадает к нам, численность постояльцев приюта стала стремительно расти".

За всем беспокойным хозяйством следят пять человек: Татьяна с мужем Роландом, их дочь и две женщины-волонтеры. Все они занимаются благородным делом в свободное от работы время. Сама Татьяна - юрист, ее супруг занимается грузоперевозками, а дочь - начинающий блогер. Она размещает ролики о приюте и начала их понемногу монетизировать за счет размещенной в них рекламы. Деньги идут на содержание и лечение собак. Но, естественно, своих средств не хватает. "Я долго не решалась обращаться за помощью к людям, но коллеги-волонтеры уговорили. Мол, ты же не для себя просишь, а для собак, - признается Татьяна. - И многие откликаются. Помогают и с кормами, и с обустройством. Например, один жертвователь привез два фургончика, в которых мы сейчас фактически живем, чтобы было удобнее следить за приютом… Слова богу, добрых людей все же больше, чем злых".

Вот так и будем - положительными эмоциями и добрыми делами - приближать весну: и в прямом, и в переносном смысле...