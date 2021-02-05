На Курилах весной появится новый паром

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе завершились ходовые испытания парома "Адмирал Невельской" - одного из двух судов, которые строили с 2018 года для обслуживания маршрута Сахалин - Курилы.

Паром готовится переходу в островной регион. Конечной остановки он достигнет в конце марта, пробыв в пути полтора месяца. На линию "Адмирал Невельской" планируют запустить в апреле - мае.

"Надежное морское сообщение имеет ключевое значение для развития Курильских островов. Для местных жителей - это возможность свободно и с комфортом выезжать за пределы районов. Для местной экономики - важное условие дальнейшего роста" - приводит слова губернатора Валерия Лимаренко пресс-служба регионального правительства.

Вскоре на заводе начнут испытывать второй паром - "Павел Леонов".

Новые паромы имеют повышенный ледовый класс и приспособлены к длительной автономной работе в любое время года. Каждый из них сможет перевозить до 146 пассажиров, а также груз и автомобили. Предусмотрены каюты для семей с детьми.

Суда заменят старенький теплоход "Игорь Фархутдинов", который сейчас обслуживает маршрут.