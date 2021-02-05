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05.02.2021 03:42
Рубрика: Власть

На Камчатке снимут ограничения по работе кафе и ресторанов

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае с 8 февраля снимут ряд ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

В Хабаровском крае снимут ряд ограничений по коронавирусу

С понедельника предприятия общественного питания начнут работу в обычном режиме. В торговых центрах заработают фуд-корты, при обязательном соблюдении эпидемиологических требований.

"Но сохраняется запрет для работы караоке, дискотек, проведения тематических вечеринок, развлекательных программ, викторин и иных подобных мероприятий", - рассказала министр экономического развития и торговли региона Юлия Морозова.

Также с началом следующей недели будет разрешена работа фуд-кортов в торговых центрах в режиме обслуживания посетителей за столиками и с соблюдением регламента по безопасности.

Кинотеатры и учреждения культуры смогут принимать зрителей с загрузкой не более 50 процентов и рассадкой в шахматном порядке.

Школьники будут посещать секции и кружки в учреждениях дополнительного образования в индивидуальном порядке.

Физкультурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе разрешено проводить без ограничения числа участников и зрителей. В закрытых помещениях возможно проведения соревнований при наличии не более 50 человек.

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