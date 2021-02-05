Парламент Якутии предложил снизить тарифы для охотпользователей

Госсобрание (Ил Тумэн) РС(Я) направило в федеральные органы власти пакет предложений по изменению нормативно-правовой базы об охоте. В Якутии считают, что при действующем законодательстве многие охотпользователи лишатся возможности вести промысел, являющийся основой традиционного жизненного уклада.

В республике охотничье хозяйство ведут 344 юридических лица и индивидуальных предпринимателей. В свое время они получили долгосрочные лицензии на пользование животным миром. Однако это не является основанием для выделения им квот на лицензируемые виды животных. Чтобы иметь право на получение квот, необходимо заключить с государством охотхозяйственное соглашение. А это стоит денег.

Ставка платы за единицу площади охотничьих угодий при заключении соглашений составляет один рубль за гектар угодий. Вроде бы немного. Но за охотпользователями в Якутии закреплено 128,7 миллиона гектаров. К примеру, родовая община "Опора" в Абыйском улусе имеет 1,4 миллиона га охотугодий. Для нее почти полтора миллиона рублей единовременной выплаты - неподъемные деньги. Если же она не сможет заплатить, то не получит квоты, останется без возможности вести промысел, а значит, без средств к существованию в дальнейшем.

Из 344 охотничьих хозяйств республики 194 - это объединения коренных малочисленных народов Севера, в том числе общины. Найти средства для заключения соглашений пока смогли лишь 23 хозяйства. Первый заместитель главы минэкологии Якутии Семен Яковлев рассказал, что всем охотпользователям направлены уведомления о необходимости заключения соглашений.

- Но финансов для этого у многих нет, - отметил он. - А лишение квот на добычу охотничьих ресурсов негативно скажется на жизнеобеспечении тех охотпользователей, для которых промысел является основой жизненного уклада.

Чтобы разрешить эту проблему, парламент Якутии ведет работу сразу по нескольким направлениям.

- В частности, это разработка проекта федерального закона о приравнивании охотпользователей с долгосрочными лицензиями к имеющим охотхозяйственные соглашения. Кроме того, мы направили в правительство РФ предложения о снижении ставки за заключение охотхозяйственного соглашения до 10 копеек и обнуления ее для представителей КМНС, - говорит председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

Он добавил, что еще одна инициатива заключается в субсидировании затрат на заключение охотхозяйственных соглашений из региональной казны. При этом на бюджет республики может лечь дополнительная нагрузка - потребуется более 85 миллионов рублей.

По словам депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой, минприроды России готово рассмотреть возможность снижения ставки при одобрении минфина. Она отметила, что для проработки путей решения с финансистами нужны дополнительные расчеты и доказательная база.

- Необходимо ускорить работу. Для принятия решений остается очень мало времени. Охотпользователи, не заключившие соглашения до 1 апреля, не смогут получить квоты на текущий год. Но при этом надо понимать, что у них долгосрочная лицензия действует, и при оплате после указанного срока они могут получить квоты на следующий год, - подчеркнул Владимир Прокопьев.

При этом он отметил, что, несмотря на предпринимаемые меры (в части оказания господдержки, снижения или обнуления ставки платы за единицу площади охотничьих угодий), невозможно гарантировать принятие их принятие в полном объеме.

- Поэтому охотпользователям, имеющим возможность, необходимо заключать охотхозяйственные соглашения, - резюмировал Владимир Прокопьев.