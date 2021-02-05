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05.02.2021 12:26
Рубрика: Происшествия

Жителя Якутии взяли под стражу за истязание жены и шестерых детей

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии по ходатайству следователя взят под стражу житель города Олекминска, обвиняемый в истязаниях членов семьи.

Уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины возбуждено по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за истязание двух и более лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего.

"По данным следствия, в период с октября 2017 по январь 2021 года не работающий житель города Олекминска, проживая в однокомнатной квартире с супругой и шестью детьми, систематически допускал физическое насилие, причинял психические страдания по отношению к домочадцам", - сообщила в пятницу старший помощник руководителя регионального СК России Надежда Дворецкая.

Фото: iStock
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Супругу он избивал в присутствии детей. Причем бил любыми предметами, которые оказывались под рукой. Однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей удар в спину стиральной машинкой "Малютка".

Издевался и над двумя дочерями - девочками 2006 и 2008 годов рождения. Старшая из сестер рассказала следователю, что отец бил ее по животу. А младшая сообщила о том, что весной прошлого года пьяный отец сбрил ей волосы и потребовал в таком виде идти на улицу.

В мае 2020-го после очередного обращения жены в полицию в отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело. Однако издевательства над членами семьи не прекращались. После того, как он в очередной раз избил супругу, дети были помещены в реабилитационный центр. А уголовное дело изъято прокурором из производства следователя ОВД и передано следователю СК России.

4 февраля по ходатайству следователя мужчина был арестован, ему предъявлено обвинение.

"В ходе следствия будут проверена информация о возможных противоправных действиях мужчины в отношении младших детей - мальчиков 2011, 2012 и 2014 годов рождения", - отметила Надежда Дворецкая.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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