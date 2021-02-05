В Приморье тигр "помог" задержать двух браконьеров

В Пожарском районе Приморья инспекторы Госохотнадзора задержали двух местных жителей, которые незаконно охотились на изюбря. Также у них изъяли огнестрельное оружие без документов, сообщает официальный сайт правительства Приморья.

Как рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, браконьеров задержали благодаря конфликтному тигру, который в селе Верхний перевал задавил собаку. Специалисты охотнадзора выехали на место по просьбе главы поселения, чтобы предотвратить возможные столкновения хищника и людей. В таких случаях инспекторы отслеживают хищника, и, если он представляет опасность, отвозят его к новому месту жительства.

Во время патрулирования инспекторы обнаружили в лесу автомобиль, в салоне которого лежали чехлы от огнестрельного оружия. Сезон охоты на копытных закончился в крае еще 10 января, так что они заподозрили, что владельцы оружия могут заниматься незаконной охотой.

"Они пошли по следам и обнаружили двух местных жителей, занятых разделкой туши изюбря, при которых было огнестрельное оружие без документов. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - рассказал начальник управления охраны объектов животного мира Алексей Суровый, отметив, что "тигр косвенного помог выявить факт незаконной охоты".

Незаконная добыча изюбря (подвид оленя благородного) автоматически влечет уголовную ответственность, поскольку размер материального ущерба, причиняемый в этом случае государству, считается крупным.

"За каждую незаконно добытую особь оленя благородного государство предъявляет виновным иск в сумме от 210 тысяч рублей - за самца, до 350 тысяч за самку", - пояснил он.

Виновным грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет. В случае, если будет доказан факт незаконной охоты группой лиц по предварительному сговору, то мера наказания окажется более серьезной.

Что касается тигра, из-за которого инспекторы приехали в район, то он держится на расстоянии 10 километров от ближайшего населенного пункта в местах, где обитают кабаны, и больше не интересуется собаками.

По данным профильного министерства, с начала текущего года инспекторы госохотнадзора изъяли 16 особей незаконно добытых диких животных. У браконьеров изъяли 14 единиц оружия. В прошлом году в Приморье в отношении браконьеров возбудили 38 уголовных дел.