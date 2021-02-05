В Приморье суд отправил в колонию экс-начальника оперативной таможни

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России - начальнику оперативной таможни. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает прокуратура Приморского края.

Как установил суд, с июня по ноябрь 2017 года таможенник получил взятку от генерального директора коммерческой организации, работающей в сфере внешнеэкономической деятельности. Кроме того, компания взяла на работу знакомого таможенника, оплачивала его проживание во Владивостоке.

"Вознаграждение" бывший глава оперативной таможни получал за то, что товары, которые клиенты компании перемещали через границу, не подвергались таможенному контролю, а также за сокрытие правонарушений в сфере таможенного дела.

Сумма взятки превысила 6,6 миллионов рублей.

Фигурант получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Помимо этого, ему придется выплатить 66 миллионов рублей штрафа. Суд лишил его звания "полковник таможенной службы" и запретил занимать ряд должностей на госслужбе в течение 10 лет.

Приговор пока в законную силу не вступил, отмечает прокуратура.