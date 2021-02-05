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Рубрика: Происшествия

В Приморье суд отправил в колонию экс-начальника оперативной таможни

Текст: Анна Бондаренко

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России - начальнику оперативной таможни. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает прокуратура Приморского края.

Как установил суд, с июня по ноябрь 2017 года таможенник получил взятку от генерального директора коммерческой организации, работающей в сфере внешнеэкономической деятельности. Кроме того, компания взяла на работу знакомого таможенника, оплачивала его проживание во Владивостоке.

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"Вознаграждение" бывший глава оперативной таможни получал за то, что товары, которые клиенты компании перемещали через границу, не подвергались таможенному контролю, а также за сокрытие правонарушений в сфере таможенного дела.

Сумма взятки превысила 6,6 миллионов рублей.

Фигурант получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Помимо этого, ему придется выплатить 66 миллионов рублей штрафа. Суд лишил его звания "полковник таможенной службы" и запретил занимать ряд должностей на госслужбе в течение 10 лет.

Приговор пока в законную силу не вступил, отмечает прокуратура.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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