Грузовики "КАМАЗ-мастер" нарисовали на снегу "Putin Team"

Пилоты гоночной команды "КАМАЗ-мастер" нарисовали грузовиками на снегу надпись "Putin team" в поддержку одноименного общественного движения.

Видео, на котором запечатлен процесс, опубликовал на своей странице в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов.

В минутном ролике три грузовика на огромной скорости двигаются по заснеженному полю по маршруту, соответствующему начертанию букв. 18-кратные победители ралли-рейда "Дакар" управляют машинами так же, как и во время гонок. Завершается видео словами: "Курс верный", а на экране появляется надпись: "Мы с вами".

Всего за несколько часов публикация получила почти 60 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.