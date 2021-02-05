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05.02.2021 17:33
Рубрика: Экономика

Названы самые проблемные регионы по замене изношенных лифтов

Текст: Марина Трубилина
В Минстрое ищут механизмы развития ипотеки в индивидуальном жилищном строительстве. Об этом сказал глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при Минстрое.
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

В индивидуальном строительстве необходимо внедрить счета эскроу по аналогии с многоквартирными домами, сказал Файзуллин. Нужно расширить процедуру ипотечного кредитования, которое не должно быть таким дорогим, как потребительское кредитование. Сейчас эта работа идет, банк ДОМ.РФ уже начал выдавать такие кредиты, отметил министр, но этого совершенно недостаточно. Также министерство будет уделять большое внимание развитию инфраструктуры.

Фото: Photoxpress
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На заседании совета, в частности, был поднят вопрос о необходимости усовершенствовать обучение строительным специальностям. Внедрение "болонской" системы высшего образования привело к тому, что на стройки приходят недоучившиеся инженеры, считает глава комиссии ОС по профобучению Ефим Басин. Необходимо, чтобы отраслевая наука работала на те задачи, которые стоят перед отраслью, чтобы были реальные дипломные работы, реальные диссертации, подчеркнул Файзуллин. Председатель ОС Сергей Степашин предложил направить письмо в правительство по вопросам высшего образования в отрасли, а также о необходимости решить вопрос с капремонтом домов-памятников архитектуры, на что требуется значительно больше средств, чем на ремонт обычных зданий.

Кроме того, на заседании подняли проблему замены изношенных лифтов. По данным ОС, самые проблемные регионы в этом плане - Ульяновская область (к 2024 году здесь требуется заменить 3264 лифта, 71% от всех, но в 2020 году не заменили ни одного), Удмуртия (в 2020 году проведены электронные аукционы на замену 7 лифтов, тогда как к 2024 году нужно заменить 3111 штук), Самарская область (заменили за год 116, тогда как потребуется обновить 8224). Ни одного лифта не поменяли в 2020 году также в Астраханской, Ивановской областях и Мордовии, хотя там уже по несколько сотен лифтов с истекшим сроком годности. Всего к началу 2025 года необходимо заменить 144 тысячи лифтов, стоимость работ оценивается в 360 млрд рублей.

Практически по каждой затронутой на заседании проблеме даны поручения заместителям министра и секретариату Минстроя по организации совместной работы с общественным советом, подытожил Файзуллин.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье ПФО Ульяновская область ПФО Удмуртия ПФО Самарская область

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