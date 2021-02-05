В Казани стартовала зимняя Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады. 4 февраля выявляли лучших в лыжных гонках, беге на снегоступах. Примечательно, что вместе с атлетами на одной трассе бежал посол Игр, знаменитый лыжник Александр Легков.

- Атмосфера шикарная, погода замечательная, осталось только получать удовольствие от самих соревнований, - отметил Легков после забега.

Несмотря на то, что на Спартакиаде нет медалей, без слез на дистанции все же не обошлось. Некоторые атлеты очень бурно реагировали на то, что приходили к финишу не в числе первых. "Для ребят это настоящий стресс, - сказала тренер сборной ХМАО - Югра Гульнара Латыпова. - У нас детки начинают заниматься с 7 лет, но и в 17 часто со страхом выходят на старт. Однако только соревнования начинаются, все забывают и стремятся прийти к финишу как можно быстрее".

- Радует, что спорт предназначен не только для установления рекордов, но это возможность реабилитации и социализации людей с проблемами интеллектуального развития, возможность чувствовать себя частью мира, сообщества, прожить счастливо, - призналась президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер. - Впервые у нас проводятся такие масштабные состязания в непростое время, связанное коронавирусом, но Татарстан, уверена, со всем справляется.