В Оренбуржье открыли новую залежь нефти

Новую залежь нефти открыли в Оренбуржье. Ее обнаружили на Утяевском месторождении геологи Оренбургского блока компании "ФортеИнвест", входящей в промышленно-финансовая группу "САФМАР" Саида Гуцериева.

Как сообщили в пресс-службе компании, первооткрывательницей месторождения считается поисковая скважина № 32, в которой при испытании в перфорированной колонне пласта ДIII старооскольского надгоризонта был получен промышленный приток нефти. Месторождение с 1980 года находилось в консервации.

После проведения комплекса геологических и технологических мероприятий скважины № 32, получен промышленный приток нефти из пласта Т1 турнейского яруса. По предварительным расчетам, прирост извлекаемых запасов оценивается в миллион тонн нефти.

Новая залежь позволит значительно прирастить запасы нефти по Оренбургскому блоку предприятия.

Справка "РГ"

В Оренбургский добывающий блок АО "ФортеИнвест" входят компании "Преображенскнефть", "Геопрогресс" и "Ойлгазтэт". Деятельность ведется на семи месторождениях Оренбургской области.

Утяевское нефтяное месторождение находится в пределах Александровского участка недр, расположенного в Красногвардейском и Александровском районах Оренбургской области.