В Перми на химпредприятии произошла утечка хлора

На химическом предприятии в Перми произошло ЧП: разгерметизировалась емкость с хлором.

Как сообщают в министерстве территориальной безопасности Прикамья, экстренные службы Перми были оповещены об этом утром. Емкость находится на открытой промплощадке в Кировском районе краевого центра.

Эвакуация сотрудников завода и расположенных рядом предприятий началась до приезда спасателей. Прибывшие на место расчеты шестой пожарной части произвели осадку хлора путем распыления воды.

В результате ЧП пострадавших не зарегистрировано, угрозы населению нет.