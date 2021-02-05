В Перми разработали биосорбент, защищающий организм от радиации

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали защищающий от радиации биосорбент на основе морских водорослей Zostera marina и ферроцианида железа.

- В связи с развитием ядерной промышленности становится актуальным вопрос о том, как утилизировать радиоактивные отходы и защитить людей от губительного действия радиации. Особенно опасны для организма долгоживущие радиоизотопы цезия. Поэтому мы синтезировали биосорбент, который наиболее селективен к нему и способен быстро его поглощать, - пояснила доцент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат химических наук Лариса Пан.

Сейчас химики завершили скрининговые исследования на лабораторных животных и выяснили, при каких условиях биосорбент действует наиболее эффективно. По сравнению с аналогами вещество работает быстрее, а его поглотительная способность в два раза выше.

Новый препарат может получить широкое применение как на предприятиях, где используются опасные радиоактивные изотопы, так и в случае техногенных аварий на атомных электростанциях.