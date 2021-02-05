В Перми взят под стражу мужчина, убивший жену и тестя

Сегодня 26-летнему жителю Перми было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как пояснили в СК России по Пермскому краю, по версии следствия, 3 февраля обвиняемый убил ножом свою 21-летнюю супругу. После этого он позвонил отцу убитой и договорился встретиться с ним возле дома. Во время встречи мужчина нанес 48-летнему потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый дал признательные показания, сообщив обстоятельства совершенного им преступления. В настоящее время он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.