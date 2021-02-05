В Уфе продлили арест фигурантам дела об изнасиловании дознавательницы

Один из бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании в конце октября 2018 года 23-летней дознавательницы, пробудет под домашним арестом до 30 апреля. Такое решение принял Верховный суд Башкирии.

Как сообщает РИА Новости, судья затребовал у следователей справку о состоянии здоровья мужчины, у которого была диагностирована опухоль головного мозга. Однако, по словам адвоката, в заключении врачей республиканской больницы указано, что у экс-полицейского якобы нет новообразования. Между тем адвокат утверждает, что располагает доказательствами того, что его подзащитный болен. Однако медицинские документы, представленные защитой, суд оставил без рассмотрения, поэтому она намерена подавать апелляцию.

Ранее суд продлил до 30 апреля домашний арест двум другим фигурантам дела.