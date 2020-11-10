Дело об изнасиловании экс-дознавательницы в Уфе будет пересмотрено

Скандальное уголовное дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе передано на новое рассмотрение в Верховный Суд Республики Башкортостан в ином составе суда, а приговоры обвиняемым отменены. Теперь все трое обвиняемых будут находиться под домашним арестом в течение трех месяцев. Такое решение принял 10 ноября 2020 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции, сообщается на официальном сайте суда.

Определение было вынесено после рассмотрения кассационного представления прокурора, кассационных жалоб потерпевшей, а также адвоката осужденного по этому делу экс-полицейского, ранее занимавшего должность начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Все они выразили несогласие с апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Башкирии от 3 июня 2020 года.

Напомним, в октябре 2018 года дознавательница написала заявление, в котором обвинила трех высокопоставленных коллег в изнасиловании. После служебной проверки все фигуранты дела лишились погон, было возбуждено уголовное дело. Кировский районный суд Уфы, рассмотрев его, приговорил экс-полицейских к реальным срокам лишения свободы - от шести до семи лет в колонии общего режима каждому. Позднее Верховный суд РБ отменил решение первой инстанции, освободил двоих подсудимых (экс-начальников двух районных отделов полиции), а третьему фигуранту уменьшил срок назначенного наказания до четырех лет.