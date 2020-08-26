В Уфе обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура Башкирии обжаловала решение Верховного суда республики по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе. В надзорном ведомстве корреспонденту "РГ" сообщили, что прокуратура РБ подала кассационную жалобу, так как не согласна с апелляционным определением.

Напомним, следствие считало, что в октябре 2018 года на 23-летнюю дознавательницу напали трое высокопоставленных сотрудников полиции. После служебного расследования всех фигурантов громкого уголовного дела, включая потерпевшую, уволили из полиции из-за распития алкогольных напитков на рабочем месте.

В декабре 2019 года Кировский районный суд всех троих обвиняемых приговорил к реальному лишению свободы на срок до восьми лет. Но это решение ни одну из сторон не устроило, его обжаловали. В итоге в июне 2020 года Верховный суд РБ отменил предыдущий приговор, полностью оправдав двоих подсудимых и снизив третьему срок заключения до четырех лет.