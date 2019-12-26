В Уфе осудили экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

Кировский районный суд Уфы признал виновными в изнасиловании дознавательницы трех экс-полицейских и назначил им наказание в виде реальных сроков лишения свободы. Об этом "РГ" сообщил представитель управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

Их признали виновными в изнасиловании, совершенном группой лиц и насильственных действиях сексуального характера. Суд установил, что вечером 29 октября 2018 года 23-летняя дознаватель отдела МВД России по Уфимскому району подверглась нападению со стороны троих ее коллег в здании миграционного отдела полиции. Затем девушка обратилась в следком.

По информации прокуратуры, в общей сложности подсудимым назначили 20 лет лишения свободы в колонии общего режима. Так, экс-начальнику ОМВД по Уфимскому району и экс-начальнику ОМВД по Кармаскалинскому району суд назначил по семь лет лишения свободы. Третьего подсудимого, который ранее занимал должность начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, приговорили к шести годам лишения свободы.

Каждый из трех подсудимых также будет обязан выплатить потерпевшей по три миллиона рублей денежной компенсации. Адвокаты подсудимых планируют подать апелляцию. Обвиняемые своей вины не признали.