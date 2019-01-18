В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании

В Уфе итогом служебной проверки инцидента, произошедшего в октябре 2018 года в отделе полиции по Уфимскому району, стало увольнение двух сотрудниц подразделения дознания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как уточнил "РГ" источник в правоохранительных органах, одна из уволенных сотрудниц является потерпевшей по делу об изнасиловании. Напомним, министр внутренних дел по Башкирии Роман Деев назначил проверку в отношении нескольких своих сотрудников из-за грубого нарушения ими служебной дисциплины, которое в итоге вылилось в громкий скандал и уголовное дело об изнасиловании дознавателя ее коллегами.

Служебная проверка установила, что две сотрудницы отдела дознания в тот злополучный вечер употребляли спиртное в Уфимской райотделе МВД России вместе с тремя руководителями, которых впоследствии уволили за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

Теперь эта же учесть постигла и двух девушек-дознавательниц. Сотрудниц уволили с аналогичной формулировкой – за совершение поступков, порочащих честь и достоинство. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на собственные источники, вторая уволенная девушка проходит свидетелем по нашумевшему уголовному делу.

Напомним, что обвиняемые в изнасиловании трое экс-полицейских сейчас находятся в СИЗО.