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08.11.2018 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд оставил под арестом подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Верховный суд Башкирии оставил без изменения меру пресечения для троих экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги. Об этом "РГ" сообщил помощник судьи Верховного Суда Башкирии Вадим Хабиров.

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Апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда, который второго ноября избрал эту меру пресечения, подали адвокаты подозреваемых накануне. Решение Верховный суд Башкирии вынес в закрытом режиме. Все трое экс-полицейских останутся в СИЗО до 31 декабря.

Напомним, скандальное уголовное дело завели за групповое изнасилование 23-летней сотрудницы отдела полиции Уфимского района.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Преступления правоохранителей
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