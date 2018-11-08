Суд оставил под арестом подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

Верховный суд Башкирии оставил без изменения меру пресечения для троих экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги. Об этом "РГ" сообщил помощник судьи Верховного Суда Башкирии Вадим Хабиров.

Апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда, который второго ноября избрал эту меру пресечения, подали адвокаты подозреваемых накануне. Решение Верховный суд Башкирии вынес в закрытом режиме. Все трое экс-полицейских останутся в СИЗО до 31 декабря.

Напомним, скандальное уголовное дело завели за групповое изнасилование 23-летней сотрудницы отдела полиции Уфимского района.