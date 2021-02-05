Жителя Саратовской области осудили пожизненно за убийство ребенка

Суд признал жителя Балашова виновным в убийстве с особой жестокостью полуторагодовалого ребенка.

В Саратовском областном суде рассмотрено дело 23-летнего Максима Грезнева обвинявшегося в истязаниях своей сожительницы и убийстве ее маленького сына.

Как сообщает пресс-служба суда, в январе прошлого года Грязнев освободился после отбытия трехлетнего срока лишения свободы, который он получил за грабеж.

После возвращения в Балашов мужчина стал проживать вместе с 20-летней сожительницей и ее ребенком в квартире одного из домов на Шоссейной улице. Суд посчитал доказанным, что в течение двух месяцев он систематически избивал молодую женщину и ее ребенка.

24 марта 2020 года мать ребенка была на работе, а пьяный Грезнев находился в квартире с мальчиком. Как сообщается в решении суда, подсудимый напал на малыша, к которому испытывал неприязнь, нанес ему в общей сложности 65 травматических воздействий: ударов и укусов. От полученных травм ребенок скончался. Когда мать мальчика вернулась домой, сожитель попытался запугать ее и угрожал убийством, чтобы она не рассказывала о случившемся. После того, как он заснул, женщина вызвала полицию.

В ходе предварительного следствия Грезнев признавал свою вину в убийстве ребенка, однако в суде стал обвинять в этом мать мальчика.

Как информирует областная прокуратура, после завершения судебного следствия гособвинитель посчитал вину подсудимого доказанной и предложил приговорить его к лишению свободы пожизненно.

- Суд пришел к выводу об исключительной опасности подсудимого для общества, а потому счел справедливым наказание в виде пожизненного лишения свободы, - сообщает пресс-служба областного суда.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.