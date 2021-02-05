Эксперт рассказала, как убрать жир без изнурительных упражнений

Для того, чтобы похудеть, не стоит изматывать себя интенсивными упражнениями или ставить рекорды на беговой дорожке. Достаточно регулярно практиковать тот вид физической активности, который вам по душе.

Это может быть бег, ходьба, езда на велосипеде, бег трусцой, плавание, катание на лыжах.

Занятия нужны для хорошего самочувствия и бодрости, а не чтобы себя изнурять и постоянно нервничать, отметила диетолог из США Рэйчел Пол в интервью NDTV.

Второй шаг к стройности предполагает разработку плана питания. Рекомендуется сделать упор на белках, полезных жирах и овощах.

Все попытки похудеть можно легко свести на нет при недостатке мотивации и постоянном чувстве усталости. Потому специалист порекомендовала высыпаться и больше заботиться о психическом здоровье, не поддаваясь стрессам.

Чтобы сохранить нужный вес, необходимо поддерживать баланс с помощью разумной диеты, простых физических упражнений, сна, и работы над стрессовыми ситуациями, отметила Рэйчел Пол.