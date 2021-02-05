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05.02.2021 13:53
Рубрика: Власть

Губернатор поздравил новосибирцев со стартом Года науки и технологий

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с началом Года науки и технологий. Он принял участие в работе коллегии регионального министерства науки и инновационной политики.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- День российской науки для Новосибирской области, для Новосибирска всегда был особенным днем. Не менее важен 2021 год - указом президента РФ он объявлен Годом науки и технологий. Новосибирск - это научный центр России. Исследователи, ученые, представители вузовского сообщества, промышленности, бизнесмены, представители власти региона делали и будут делать все возможное, чтобы этот статус укреплялся, - сказал глава области.

На заседании министр науки и инновационной политики Алексей Васильев подвел итоги работы ведомства в 2020 году. В числе основных направлений деятельности в этой сфере он назвал реализацию нацпроекта "Наука", плана развития Новосибирского научного центра ("Академгородок 2.0"), а также выполнение приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирский "Технопром" пройдет под знаком Года науки и технологий

Так, по нацпроекту "Наука" создается центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов". В прошедшем году была завершена разработка проектной документации этой научной установки класса "мегасайенс" и заключен первый контракт на изготовление, поставку, монтаж и пусконаладку оборудования стоимостью 3,62 миллиарда рублей.

19 научных организаций получили по нацпроекту "Наука" более 1 миллиарда рублей на обновление приборной базы. В области начала работать 51 новая "молодежная" научная лаборатория с общим числом сотрудников свыше 600 человек и финансированием более 620 миллионов рублей в год.

В составе НГУ и Института математики СО РАН сформирован "Математический центр в Академгородке" с объемом финансирования 720 миллионов рублей до 2024 года. При участии Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" создается Центр геномных исследований мирового уровня (1,49 миллиарда рублей), а при участии Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук" - Курчатовский геномный центр (931,5 миллиона рублей).

Кроме того, в 2020 году губернатор принял решение о создании научно-образовательного центра мирового уровня "Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр". Программа его деятельности представлена в Минобрнауки России для участия в конкурсе в рамках нацпроекта "Наука".

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