Новосибирский "Технопром" пройдет под знаком Года науки и технологий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил провести форум технологического развития "Технопром-2021", а также другие ключевые региональные форумы под знаком Года науки и технологий. Это должно быть учтено при формировании федерального плана мероприятий.

Об этом глава региона сказал в ходе второго заседания президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента РФ Андрея Фурсенко.

Андрей Травников, отвечающий в президиуме за формирование блока мероприятий от регионов научно-технологического развития, отметил, что Год науки и технологий ознаменован важной датой - юбилеем великого ученого и просветителя Михаила Васильевича Ломоносова. 19 ноября 2021 года исполнится 310 лет со дня рождения человека, внесшего неоценимый вклад в развитие высшей школы, науки страны. Ряд мероприятий, предложенных, в частности, Архангельской областью, пройдут в Холмогорах и будут посвящены юбилею ученого.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что основу плана мероприятий составят приоритетные события, которые будут тиражироваться в регионах.

- Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее - повышение вовлеченности профессионального сообщества к научно-технологическому развитию, - сказал вице-премьер. - Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки.

Предполагается, что общая вовлеченность аудиторий в онлайн- и офлайн-мероприятия Года науки и технологий составит не менее 50 миллионов человек.

По информации минобрнауки, при формировании плана поступило более восьми тысяч предложений от исследовательских институтов, вузов, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций.

В заседании президиума также приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор МГУ академик Виктор Садовничий, заместитель начальника Управления Президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и другие.