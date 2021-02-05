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05.02.2021 12:15
Рубрика: Власть

Арктика даст угля

Проект освоения Сырадасайского месторождения получит господдержку
Правительство РФ утвердило перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны страны. В числе шести инвестпроектов, которые получат государственную поддержку, проект освоения каменноугольного месторождения на Таймыре.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Освоение месторождения предполагает строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей на полуострове Таймыр. Проект строительства кластера входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" и будет включать угольный разрез, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый посёлок и морской угольный терминал "Енисей".

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Объем финансирования проекта составит более 45 млрд рублей до 2024 года. До 2028 года планируется обеспечить более 6 млрд рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты. В рамках проекта планируется создать не менее 2 000 новых рабочих мест.

Компания "Северная звезда", реализующая проект освоения месторождения, сможет рассчитывать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20% своих вложений. Средства можно будет потратить на создание новой инфраструктуры для промышленных объектов.

"Компания планомерно проходила этапы по получению всех разрешительных документов. В настоящее время инвестором получено разрешение на строительство и уже в этом году на разрезе планируется начать добычу угля", - пояснил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Реализация инвестиционного проекта будет способствовать модернизации и развитию инфраструктуры, которая обеспечит транспортную доступность поселка Диксон и позволит создать современный опорный пункт на трассе Северного морского пути.

Напомним, сегодня в России действует федеральный закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. Согласно принятому закону статус резидента предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

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