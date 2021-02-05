Сибирские ученые нашли антитела мощнее тех, которыми лечили Трампа

Ученые Сибирского отделения РАН сумели выделить антитела против SARS-CoV-2, которые борются с коронавирусом. Как сообщает РИА Новости, эти молекулы гораздо эффективнее тех, которые использовались при лечении от COVID-19 экс-президента США Дональда Трампа.

По словам главы РАН Александра Сергеева, в работе над созданием лекарств от коронавирусной инфекции ученые занимаются поиском нейтрализующих ее антител. Эти молекулы вырабатываются иммунной системой организма при заражении вирусом. Антитела можно использовать для выработки так называемых лекарственных коктейлей.

- В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН получен целый спектр этих антител. Сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи с вирусными частицами больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы, - подчеркивает Александр Сергеев.

В частности, один из экспериментальных препаратов, созданных в США, принимал бывший президент Дональд Трамп. Курс лечения им, по словам главы РАН, стоит около двух тысяч евро.

Анитела, обнаруженные сибирскими учеными, обладают большим потенциалом для того, чтобы на их основе были созданы лекарственные средства.