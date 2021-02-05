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05.02.2021 15:05
Рубрика: Власть

Томский губернатор поставил задачи по цифровизации региона

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обозначил задачи по цифровой трансформации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

 На совещании с заместителями губернатора по цифровой трансформации госуправления, экономики и социальной сферы глава региона подчеркнул, что цифровая трансформация - это не мода и не кампания, это одно из стратегических направлений развития страны.

 Участники совещания обсудили темпы и планы цифровой трансформации в государственном управлении, здравоохранении, транспортно-логистической сфере и городской среде.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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Сергей Жвачкин считает, что трансформация должна привести к кардинальной перестройке всей работы государственного аппарата.

 Для этого при губернаторе будет сформирован совет по цифровой трансформации, на базе департамента развития информационного общества будет создан департамент цифровой трансформации. В каждом исполнительном органе госвласти назначат ответственного за развитие "цифры".

 Губернатор отметил, что у Томской области, в отличие от многих других регионов страны, есть фора для того, чтобы провести цифровизацию быстрее и эффективнее.

 - У нас более пятисот IT-компаний, свыше ста из них экспортируют свои технологии и услуги. Есть развитая инфраструктура электронного правительства с целым спектром готовых цифровых платформ. Безусловно, в цифровой трансформации мы должны учитывать имеющиеся разработки, опираться на компетенции производственного сектора в области технологий промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и больших данных, - сказал на "цифровом" совещании глава региона.

 Сергей Жвачкин особо подчеркнул, что для быстрого эффекта нужно синхронизировать, объединить ресурсы власти, бизнеса, науки.

 Помимо изменения организационно-функциональной модели органов власти, губернатор поручил ввести показатели цифровизации по каждой отрасли.

 В пресс-службе областной администрации сообщили, что цифровая трансформация направлена на сокращение времени ожидания государственных и муниципальных услуг. Они должны быть понятными и доступными. Чтобы гражданам было удобно взаимодействовать при обращении в органы власти.

 - Наш регион последовательно переходит от локальных цифровых решений к формированию инфраструктуры цифровой экономики и цифрового общества. Активно в этом процессе участвует бизнес, для которого цифровые сервисы - это ключ к потребителю. Стремительно растет количество государственных и муниципальных услуг, которые жители могут получить онлайн, сэкономив время, деньги и нервы. Но здесь нам есть куда расти, - резюмировал Сергей Жвачкин.

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