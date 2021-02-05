В Бийске создали прибор для забора грунта на Луне

Ученые Бийского технологического института совместно с коллегами из Харбинского университета создали установку для космических исследований.

- Китай, решивший осваивать Луну, попросил бийчан создать прибор, который бы мог забирать пробы лунного грунта, - сообщается на сайте Бийского технологического института.

От использования привычной на Земле ударной техники ученым пришлось отказаться, так как в условиях космоса аппарат может оттолкнуться от рабочей поверхности и улететь.

Ультразвуковая установка, созданная инженерами из Сибири, забирает пробы, не нагревая грунт и не влияя на его состав, что важно для исследователей.

Ученые считают, что данные технологии будут востребованы и в секторе реальной экономики. Например, в аграрной сфере.