В Новосибирске глыбы льда рухнули с балкона на машину с водителем

В Новосибирске автомобиль Honda Fit, стоявший у дома №13 по улице Телевизионной, был серьезно поврежден упавшими с высоты ледяными глыбами. В тот момент за рулем машины находился водитель, а за несколько секунд до падения льда на этом месте находились люди.

Видео с камер наблюдения, которые запечатлели случившееся, поделились подписчики соцсетей. На ролике видно, как мама с ребенком отходят в сторону и останавливаются у припаркованной иномарки, пропуская проезжающее мимо авто. Через несколько секунд после того, как прохожие продолжили свой путь, на капот и лобовое стекло машины рухнула глыба льда. От удара машина сильно просела, заметны повреждения.

Водитель попытался выйти из салона, но как только дверь приоткрылась, сверху вновь упала тяжелая снежная масса. После того владелец машины поспешил отбежать подальше. По словам очевидцев, лед упал с самодельной крыши балкона на девятом этаже.

Водитель поврежденного авто получил ушибы мягких тканей головы.