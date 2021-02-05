В России усовершенствуют платформу для боевых роботов "Маркер"

Отечественные специалисты продолжат работа по модернизации и совершенствованию роботизированной платформы "Маркер".

По словам генерального директора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева, побывавшего с рабочим визитом в Новосибирске, эта платформа позволит создавать на ее основе боевых роботов следующих поколений.

- Это не боевой робот, а по большому счету роботизированная платформа, на которой отрабатываются самые перспективные технологии для боевых роботов второго поколения, концепты, которые только сейчас закладываются, - рассказал Андрей Григорьев о назначении системы "Маркер". - Это тоже концепт, предназначенный для отработки технологий. Мы будем развивать эту платформу дальше для отработки технологий третьего, четвертого, пятого поколений, но конкретные образцы, конечно, будет создавать Минобороны РФ.