Стало известно, когда боевой робот "Маркер" поступит в войска

Боевой робот "Маркер" может быть передан Министерству обороны РФ уже в 2021 году. На данный момент завершена часть стрелковых экспериментов, а также испытания по групповому взаимодействию роботов друг с другом и с человеком.

Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов.

Презентация гусеничной платформы "Маркер" состоялась осенью прошлого года. С тех пор была проведена целая серия различных испытаний. В частности, боевой робот показал, что может точнее и быстрее, нежели профессиональные стрелки, попадать из автомата Калашникова по летящим тарелочкам, а также вести избирательную стрельбу. По словам Мартьянова, "Маркер" учат определять боевые цели в группе из 15-20 "человек", отличая вооруженных людей от безоружных.

На данный момент "Маркеры" вооружены стрелковым оружием и гранатометами, оснащены средствами технической разведки, оптическими и радиолокационными приборами. Также в штатную комплектацию платформы входят два типа беспилотников: крупные - для поиска и определения целей, формирования 3D-карты местности. Второй тип - небольшие ударные беспилотники, способные обнаружить цель, идентифицировать ее и поразить, избежав при этом различных препятствий на пути.

На полигоне Минобороны РФ в Чебаркуле прошли испытания по взаимодействию с военнослужащими Центрального военного округа. Их задачей было понять, насколько комплекс удобен в реальном бою, насколько помогает решать поставленные задачи. Следующий этап - эксперименты с мотострелковым взводом. Разработчики рассчитывают, что их боевая машина выполнит поставленные задачи быстрее и с меньшим расходом боеприпасов.

Сейчас отрабатывается технология по управлению "Маркером" голосовыми командами, когда командир может обращаться к нему так же, как и к солдатам. Изначально управление производилось только с помощью электронного планшета.

Помимо этого ставится задача повышения автономности роботов, пока что они не могут отдаляться от оператора дальше, чем на два-пять километров в зависимости от рельефа местности, качества сигнала и так далее.

- Наша задача - научить "Маркер" выполнять задачи самостоятельно на дальности, которая определяется запасом хода робототехнических платформ, - сообщил Олег Мартьянов. Считается, что этот показатель составляет не менее 500 километров, правда экспериментально эти данные еще не подтверждены. Предполагается, что на значительном расстоянии от оператора "Маркер" сможет уточнить свое местоположение с помощью квадрокоптера-разведчика.

Помимо этого прорабатываются сценарии, когда от двух до пяти машин, получив задачу на действия в каком-то районе, самостоятельно туда выдвигаются, а помогая друг другу, и выполняют задачу в едином информационно-навигационном поле, подпитывая друг друга получаемыми данными, распределяя цели.