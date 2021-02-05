В Сибири перекрыли канал выдачи липовых справок об отсутствии COVID-19

В Новосибирской области силовики выявили мошенников, продававших авиапассажирам фальшивые справки об отрицательных результатах исследований на коронавирусную инфекцию.

- Группа лиц в составе двух граждан Российской Федерации и гражданина одной из стран ближнего зарубежья действовала на территории Новосибирской области с сентября 2020 года по февраль 2021 года, - сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

Предприимчивые дельцы изготавливали справки от имени одной из медицинских организаций и предлагали их пассажирам. Липовые документы пользовались спросом. Ведь без справки об отсутствии COVID-19 невозможно было вылететь за границу РФ. Полицейским удалось задокументировать более 130 эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.

При обысках у них были изъяты ноутбук и принтер, с помощью которых изготавливались липовые справки, а также печати медицинских организаций и часть поддельных документов.

Расследование уголовного дела продолжается.