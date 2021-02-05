На Ставрополье 10-летний мальчик устроил ДТП на отцовской машине

В Ставропольском крае 10-летний ребенок устроил аварию. Машину он взял у отца, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в Ипатовском городском округе. Местные жители обратились в полицию и рассказали, что в опору электропередачи въехал автомобиль ВАЗ.

- Прибыв на место, сотрудники удивились, когда выяснили, что за рулем находился водитель, которому едва исполнилось 10 лет. К счастью, ребенок отделался только испугом, - рассказали в Госавтоинспекции.

Родители рассказали правоохранителям, как такое могло произойти. Оказывается, ребенок воспользовался тем, что в замке зажигания родители оставили ключи, и решил проехаться вдоль улицы. Но не справился с управлением и влетел в столб. От дома он отъехал всего на 30 метров.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. С родителями мальчика полицейские провели профилактическую беседу.