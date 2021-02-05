Новости

Потерявший дочь при крушении А-321 петербуржец взыскал 2 миллиона рублей 16:15
Против экс-министра природных ресурсов Дагестана возбудили дело 16:12
Названа причина смерти 52-летнего актера из "Бригады" Альшанского 16:02
Еврокомиссия не исключает закупок вакцины "Спутник V" 15:55
Турция начала производство нового ударного дрона 15:52
Лавров дал оценку возможным санкциям Евросоюза 15:50
Борт Екатеринбург-Симферополь вынужденно сел из-за недомогания пассажирки 15:46
Загитова упала во время показательного номера, Медведева откатала чисто 15:43
В Крыму сообщили о готовности помочь Украине электроэнергией 15:41
Стали известны обстоятельства смерти актера из "Бригады" Альшанского 15:25
Путин обсудил на совещании Совбеза работу с соотечественниками 15:17
Сибирские ученые нашли антитела мощнее тех, которыми лечили Трампа 15:10
Умерла актриса из "Звездных войн" Триша Ноубл 15:10
В результате инцидентов в Шотландии погибли три человека 15:10
Замминистра финансов освобожден от должности из-за сокращения 15:09
Московским студентам с понедельника разблокируют транспортные карты 14:53
Собянин: Московские студенты возвращаются к очному обучению 14:50
Актер из "Бригады" и "Бумера" Виталий Альшанский умер в 52 года 14:49
Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао снимет нового "Дракулу" 14:43
Боррель ожидает регистрации в ЕС вакцины "Спутник V" 14:36
В Петербурге активизировались сайты-двойники театров 14:27
Google исправила серьезную уязвимость в Chrome 14:26
Адвокат: Навальный должен ответить за клевету 14:15
В Екатеринбурге отправили в психлечебницу сектанта, убившего сына 14:13
В Перми разработали биосорбент, защищающий организм от радиации 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 16:12
Рубрика: Происшествия

Против экс-министра природных ресурсов Дагестана возбудили дело

Текст: Елена Мелихова (Махачкала)

В Дагестане возбуждено уголовное дело против бывшего министра природных ресурсов и экологии Набиюлы Карачаева. Его подозревают в халатности.

По предварительным данным, министерство, возглавляемое Карачаевым, в 2018-м году заключило с УК "Лидер" два соглашения по организации в качестве регионального оператора общества для осуществления деятельности по обращению с твердыми бытовыми отходам . Однако обязательства были нарушены.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани средний размер взятки составил 1,4 миллиона рублей

Как сообщили "РГ" в республиканском СК, в соответствии с положениями соглашений, способом обеспечения обязательств является предоставление безотзывной банковской гарантии, предоставляемой на каждый год срока действия соглашения со дня его вступления в силу. С января по сентябрь 2020 года у Общества банковские гарантии отсутствовали.

При этом руководство управляющей компании организовало незаконную транспортировку и последующее захоронение твердых коммунальных отходов на земельном участке, не предназначенном и не обустроенном для этих целей, похитив при этом более 235 миллионов рублей.

Контролировать исполнение соглашений должно было минприроды республики, в лице его руководителя Набиюлы Карачаева. Однако такой контроль отсутствовал, и своевременные процедуры по прекращению незаконной деятельности Общества приняты не были.

- Из-за допущенного попустительства услуги по вывозу ТКО не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и населения в целом. При этом нарушались права и законные интересы жителей Махачкалы и Каспийска на благоприятную окружающую среду: улицы оказались просто завалены мусором. Плюс ко всему это лишило Республику Дагестан возможности получения денежной компенсации за неисполнение Обществом обязательств, - подчеркнули в ведомстве.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также собрать доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Боррель ожидает регистрации в ЕС вакцины "Спутник V"
Песков назвал агрессивной риторику Байдена
Макрон оценил возможность использования вакцины "Спутник V" во Франции
В Новосибирске испытали первый в мире самолет с электродвигателем
В Госдуме назвали риски перехода Украины на ядерное топливо из США
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери