Против экс-министра природных ресурсов Дагестана возбудили дело

В Дагестане возбуждено уголовное дело против бывшего министра природных ресурсов и экологии Набиюлы Карачаева. Его подозревают в халатности.

По предварительным данным, министерство, возглавляемое Карачаевым, в 2018-м году заключило с УК "Лидер" два соглашения по организации в качестве регионального оператора общества для осуществления деятельности по обращению с твердыми бытовыми отходам . Однако обязательства были нарушены.

Как сообщили "РГ" в республиканском СК, в соответствии с положениями соглашений, способом обеспечения обязательств является предоставление безотзывной банковской гарантии, предоставляемой на каждый год срока действия соглашения со дня его вступления в силу. С января по сентябрь 2020 года у Общества банковские гарантии отсутствовали.

При этом руководство управляющей компании организовало незаконную транспортировку и последующее захоронение твердых коммунальных отходов на земельном участке, не предназначенном и не обустроенном для этих целей, похитив при этом более 235 миллионов рублей.

Контролировать исполнение соглашений должно было минприроды республики, в лице его руководителя Набиюлы Карачаева. Однако такой контроль отсутствовал, и своевременные процедуры по прекращению незаконной деятельности Общества приняты не были.

- Из-за допущенного попустительства услуги по вывозу ТКО не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и населения в целом. При этом нарушались права и законные интересы жителей Махачкалы и Каспийска на благоприятную окружающую среду: улицы оказались просто завалены мусором. Плюс ко всему это лишило Республику Дагестан возможности получения денежной компенсации за неисполнение Обществом обязательств, - подчеркнули в ведомстве.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также собрать доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается.