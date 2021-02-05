Любимова отметила возвращение в офлайн культурной жизни Петербурга

Культурная жизнь в Санкт-Петербурге постепенно возвращается в офлайн. Пусть и с ограничениями, но уже открыты музеи, театры, концертные залы. "Постепенно расширяются возможности для посещения офлайн музеев города, театров, кинотеатров, потихонечку возвращается жизнь", - сказала Ольга Любимова во время посещения Санкт-Петербурга с рабочим визитом.

Она напомнила, что теперь в федеральных театрах, концертных залах и цирках разрешено заполнять зрительные залы на 50 процентов. Это важное послабление, которого ждали с большим нетерпением.

Но пока еще рано снимать все ограничения. Так, до 15 мая Минкультуры РФ продлил запрет на посещение организаций исполнительских искусств организованными группами детей. А федеральным музеям в Петербурге, например, разрешено приглашать на мероприятия не более 50 человек. Если их будет больше, то необходимо получить разрешение Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Профессиональное сообщество и зрители, посетители музеев ждали этого решения, соблюдая все ограничения, с которыми мы уже привыкли справляться", - отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, пока еще рано говорить о полном снятии ограничений, ведь санитарно-эпидемиологическое состояние в каждом регионе разное. Он призывает всех набраться терпения и радоваться тому, что постепенно ограничения снимаются.

Одной из важных тем встречи стали работа и строительство центров-спутников Эрмитажа в Амстердаме, Казани, Выборге, Омске, Калуге, Москве и Владивостоке. Михаил Пиотровский рассказал, что уже в 2021 году будет открыт центр "Эрмитаж - Урал" в Екатеринбурге.

Особо Пиотровский отметил роль музейного сообщества при создании единых правил учета и хранения музейных предметов. Документ, которого давно ждали музеи, подготовлен и утвержден в результате тесной совместной работы Минкультуры России, рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере культуры и музейной общественности - Союза музеев России, ИКОМ России. Единые правила, по словам директора Эрмитажа, соответствуют всем новым условиям музейной жизни.

Также участники встречи обсудили просветительные мероприятия, посвященные князю Александру Невскому, и предстоящее празднование 350-летия Петра Великого в 2022 году.

Оказавшись в Эрмитаже, Ольга Любимова не могла не посетить выставку "Линия Рафаэля. 1520-2020". "Первое впечатление у профессионального сообщества, что это музейный хит 2021 года. Здесь выставлены не только произведения из собрания Эрмитажа, но есть и шедевры, которые приехали к нам, невзирая на пандемию, из других музеев: Британского музея, Лондонской национальной галереи и других", - поделилась она потом впечатлениями с журналистами.