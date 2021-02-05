На стройке в мурманском поселке погиб рабочий

В поселке Белокаменке Мурманской области, где возводится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, в результате несчастного случая один рабочий погиб и еще один оказался в реанимации. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как установили следователи, двое рабочих с помощью подъемного крана проводили монтажные работы. Механизм подъемника вышел из строя, после чего из люльки с высоты 15-20 метров оба рабочих сорвались вниз. Один из них погиб на месте, второй находится в реанимации.

На месте несчастного случая работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.