Петербург пережил самую холодную ночь с начала года

В Петербурге в ночь на 5 февраля столбик термометра опустился ниже минус 19,5 градусов. И это самый низкий показатель с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам метеоролога, даже 16 января, когда в Петербург пришел холодный воздух из Арктики, температура воздуха опускалась ниже минус 18 градусов.

В Петербурге 5 февраля будет довольно прохладно. Столбик термометра опустится до минус 13-15 градусов, что на 9-10 градусов ниже климатической нормы.

Также ожидается облачность, это последние проявления циклона, которые в начале недели задавал погодный тон. Сейчас он ушел на юго-восток страны.