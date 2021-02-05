Петербуржцы через суд потребовали выселить из квартиры кошку и попугая

В Выборгский районный суд Петербурга поступило необычное исковое заявление. Соседи по коммуналке потребовали отселить из одной комнаты кошку и попугая, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Коммунальная квартира трехкомнатная. Некоторое время назад две комнаты выкупила семья с детьми. Родителям не понравилось, что их соседка держит в своей комнате кошку и попугая. Животных девушка периодически выпускает в общий коридор.

Новоселы посчитали, что это нарушает их права. Они требовали от хозяйки расстаться с животными, но та отказывалась. В связи с этим семья обратилась в суд.

От владелицы требуют не только избавиться от животных, но и выплатить семье компенсацию морального ущерба в размере 10 тысяч рублей.