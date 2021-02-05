Под Калининградом вылетел в кювет автобус с пассажирами

Один человек пострадал в результате аварии с пассажирским автобусом на трассе Калининград-Светлогорск.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 февраля в 7.50. 42-летний водитель Toyota неверно выбрал скоростной режим, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В результате автобус под управлением 49-летнего водителя съехал в придорожный кювет по ходу движения и опрокинулся на бок. В салоне пострадал пассажир, который был доставлен в калининградскую больницу скорой медицинской помощи.

ДТП произошло под Светлогорском, у поворота на Сальское. По предварительным данным, в автобусе ехали более 20 сотрудников одного из предприятий. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.