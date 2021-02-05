Подводный крейсер "Северодвинск" поразил цель ракетой "Калибр"

Атомный подводный ракетоносный крейсер "Северодвинск" успешно поразил береговую цель ракетой "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Стрельба велась в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки в Баренцевом море.

- Цель располагается на боевом поле Чижа в Архангельской области, - отметили в пресс-службе. - От полигона, откуда производилась стрельба, ее отделяют несколько сотен километров.

Справка "РГ"

К-560 "Северодвинск" - российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения. Головной корабль проекта 885 "Ясень". Построена по базовому проекту 885 (08850) "Ясень". Надводное водоизмещение крейсера составляет 8600 тонн, подводное - 13800 тонн, максимальная длина: 139 метров, ширина 13 метров. Численность экипажа - 90 человек.