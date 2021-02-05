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05.02.2021 09:37
Рубрика: Общество

Ученые "затормозили" кислород в космосе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Международная группа ученых, в которую вошли исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, скорректировала данные о скорости атомов кислорода в межзвездном пространстве.

Фото: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO
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Ранее считалось, что эти атомы движутся со скоростью 350 километров в секунду, и ученые не понимали, почему кислород не покидает галактику. Сомнения ученых объясняются тем, что другие межзвездные газы движутся со скоростью 100 километров в секунду.

Некоторое время назад орбитальный телескоп Chandra при измерении спектров поглощения межзвездного газа, представил данные, что у атомарного кислорода не может быть скорости 350 километров в час.

Ученые стали сравнивать расчеты и искать ошибки в величинах, которые ранее принимались за основы.

Международная исследовательская группа, в которую вошли в том числе и петербургские ученые, стала проводить высокоточные измерения рентгеновских линий. В эксперименте использовалась электронно-лучевая ионная ловушка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника отделения Центра перспективных исследований СПбПУ Владимира Ерохина, ошибка нашлась в значении рентгеновских линий в атомарном кислороде в четвертой цифре. После этой корректировки выяснилось, что скорость атомарного кислорода на 240 километров в секунду ниже, чем считалось ранее.

Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Наука Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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