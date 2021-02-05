Ученые "затормозили" кислород в космосе

Международная группа ученых, в которую вошли исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, скорректировала данные о скорости атомов кислорода в межзвездном пространстве.

Ранее считалось, что эти атомы движутся со скоростью 350 километров в секунду, и ученые не понимали, почему кислород не покидает галактику. Сомнения ученых объясняются тем, что другие межзвездные газы движутся со скоростью 100 километров в секунду.

Некоторое время назад орбитальный телескоп Chandra при измерении спектров поглощения межзвездного газа, представил данные, что у атомарного кислорода не может быть скорости 350 километров в час.

Ученые стали сравнивать расчеты и искать ошибки в величинах, которые ранее принимались за основы.

Международная исследовательская группа, в которую вошли в том числе и петербургские ученые, стала проводить высокоточные измерения рентгеновских линий. В эксперименте использовалась электронно-лучевая ионная ловушка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника отделения Центра перспективных исследований СПбПУ Владимира Ерохина, ошибка нашлась в значении рентгеновских линий в атомарном кислороде в четвертой цифре. После этой корректировки выяснилось, что скорость атомарного кислорода на 240 километров в секунду ниже, чем считалось ранее.