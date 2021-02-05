В центре Пскова под старинной церковью нашли два древних склепа

В Пскове во время археологических исследований церкви Косьмы и Дамианы на Гремячей горе было обнаружено два каменных склепа XVII-XVIII веков. В них нашли несколько захоронений, сообщает археологический центр Псковской области.

Склепы были расположены в южном пределе перед притвором церкви, которая, к слову, является памятником культуры федерального значения как здание XVI века.

Личности захороненных в склепе неизвестны. Предстоят антропологические изыскания, которые позволят определить пол и возраст этих людей. После всех процедур их перезахоронят рядом с церковью.

Но уже сейчас можно говорить о том, что это были не последние люди в Пскове. Покойные были облачены в дорогие одежды с золотым шитьем, также обнаружены нательные кресты, фрагменты обуви. Все эти находки также изучаются.

В археологическом центре Псковской области отмечают, что склепы были обнаружены еще в самом начале раскопок. Но рассказать об этой находке ученые смогли только сейчас, когда раскопки завершены и можно не опасаться того, что территорию разграбят "черные копатели".