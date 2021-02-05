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05.02.2021 16:19
Рубрика: Общество

В Мурманской области уволили министра после прокурорской проверки

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова освобождена от занимаемой должности с выплатой трехкратного месячного содержания. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Чибиса, опубликованном в электронном бюллетене правительства области.

В конце декабря 2020 года Анна Багрова была отстранена от должности министра в связи со служебной проверкой, проводимой по обращению прокуратуры региона.

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Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура неоднократно выносила в адрес министра природных ресурсов Заполярья предписания об устранении нарушений, которые касались реализации нацпроекта "Экология" и предотвращения негативных последствий паводка.

Напомним, весной 2020 года во время бурного таяния снега в Мурманске разлилась река Роста, подтопив участок Восточно-объездной дороги. Река протекает по закрытому руслу, данная территория подведомственна минприроды. Надзорные органы пришли к выводу, что подтопление произошло из-за несвоевременной расчистки и дноуглубления русла реки.

Еще одно нарушение касалось того, что министерство не представило сведения о границах затопления и подтопления территорий, прилегающих к рекам Варзуга, Роста и Кола. При этом деньги, выделенные из регионального бюджета на эти цели, министерство израсходовало.

Также в рамках нацпроекта "Экология" был заключен контракт на рекультивацию птицефабрики "Снежная". Проводя выездную проверку, природоохранная прокуратура выяснила, что подрядчик нарушил график работ и допускал нарушения экологического законодательства. Однако министерство никаких мер по этому поводу не приняло. Анна Багрова, возглавлявшая в тот момент минприроды, ничего не сделала для того, чтобы убедиться в законопослушности подрядчика и выяснить, как идут работы по рекультивации.

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