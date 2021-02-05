В Петербурге представили новое российское кино с Пьером Ришаром

В петербургском кинотеатре "Аврора" состоялась премьера фильма Наны Джорджадзе "Кроличья лапа".

Лирическая мелодрама, фильм о любви в эпоху перемен, история молодых людей - француза и ленинградки. Они не могут жить друг без друга, но и вместе быть тоже не могут. Слоган фильма: "Два мира - одна любовь".

В главных ролях - Светлана Щедрина, актриса Санкт-Петербургского Театра на Васильевском (стране известна по сериалу "Тайны следствия", сниматься в котором начала еще студенткой - в роли секретаря суда Ольги Цветковой, доросшей до следователя прокуратуры), и Николя Дювошель ("Дочь землекопа", "Белый материал", сериал "Налет", трехкратный номинант на премию "Сезар").

В картине снимались Пьер Ришар, Евгений Ткачук, Евгения Добровольская, Олег Гаркуша, Александр Половцев.

На премьеру в "Авроре" собралась большая съемочная группа. Генеральный продюсер Юлия Соболевская (известна как продюсер сериала "Улицы разбитых фонарей") представила зрителям каждого. Пришли художники, реквизиторы, водители, бухгалтеры… Автор сценария и сопродюсер Ирина Марийчук (Лукинова), художник-постановщик Марина Николаева, актеры Светлана Щедрина, Евгений Ткачук, Александр Половцев, Олег Гаркуша, певица и музыкант Женя Любич, написавшая и исполнившая заглавную песню к фильму - Distant star.

"Поговорим о женщине, о любви"

Как родилась ваша киноистория?

Юлия Соболевская: Сценарист Ирина Лукинова - моя подруга, мы как-то сидели в кафе, и вдруг - идея: давай напишем сценарий и снимем кино. Хотелось поговорить о женщине, о любви.

Наша история длится с начала девяностых до сегодняшнего дня. Про 1990-е, без малиновых пиджаков и разных ужасов, без стрельбы. Тогда ведь тоже было классно, весело, мы были молодыми, задорными и было не важно, есть ли что у нас в холодильнике. Важно было жить, любить, наслаждаться жизнью. Гости приходили без звонка, предупреждения, порой ночью. Открываешь холодильник - там пусто. Варишь картошку или макароны - что есть дома. И просто веселимся! Разговоры на кухне до утра. Мы даже придумали такой призыв: "Пригласи маму в кино!" Эти дети, 30-летние зрители, родились в 1990-е.

У всех есть своя история. Чем этот фильм прекрасен? Когда мы его показываем, зрители нам рассказывают: " А у меня было так…" Лирическая драма - простое кино, с одной стороны. С другой - многоплановое, каждый в нем видит свое, у каждого свои ассоциации. Мы видим, как реагируют на каждую деталь те, кто был молодым в 1990-е. Молодые видят что-то свое. Фильм о любви, о жизни, а в любви бывает все: трагедии, радости, отчаяние… О силе духа, о вопросах к себе - герои на протяжении всего фильма задают себе вопросы, принимают решения. Жизнь то разводит их, то сводит. Мы видим, как они меняются, возвращаются к себе или уходят от себя.

Как вышли на режиссера Нану Джорджадзе?

Юлия Соболевская: Мы разговаривали с редактором Наной Згуриди о том, что не хотим погружаться в быт, заниматься воспоминаниями, ностальгировать. Так и возникла мысль о Нане Джорджадзе. Она - большой художник, снимает поэтично, оторвано от реальности, ее фильм словно сказка, рождественская история. Ей понравился наш сценарий, и мы стали работать. Получили поддержку Минкульта.

И вышли на другую орбиту? У вас ведь копродукция: Россия, Бельгия, Финляндия.

Юлия Соболевская: Появились французские актеры, затем - бельгийская кинокомпания Artemis Productions. В Бельгии снимали Ришара, Дювошеля и других французских и бельгийских актеров.

Кастинг был большой, трудный?

Юлия Соболевская: У Наны свой особый стиль, метод. Она не делает видеопробы, не проводит кастинг, а разговаривает с актерами (даже на бытовые темы) или смотрит их работу в театре.

Мы думали об актрисе, которая не мелькает на экране из фильма в фильм. Света Щедрина - большой молодец, блестяще справилась с задачей сыграть героиню на протяжении нескольких лет жизни. Необычная, немного странная, такой эльф - тонкая, воздушная.

Мы очень любим свое кино. Оператор Михаил Квирикадзе (сын Наны Джорджадзе и Ираклия Квирикадзе) так красиво снял фильм, получил приз за лучшую операторскую работу на фестивале "Амурская осень" в Благовещенске.

Бельгийский замок и Пьер Ришар

Французская часть снималась в Бельгии, в замке Bioul, практически в единственном замке страны, окруженном виноградниками. Хозяева пустили в жилой замок съемочную группу.

Ирина Марийчук (Лукинова): Скромный бюджет картины не предполагал съемок в роскошном бельгийском замке, но мы не смогли отказать в этом себе и зрителю, собрались и на "Газелях", набитых реквизитом, поехали через всю Европу в Бельгию. Получилась классная, шальная, рок-н-ролльная история, о которой вся группа любит вспоминать.

Как в фильме появился Пьер Ришар?

Юлия Соболевская: Ришар играл главную роль в фильме Наны Джорджадзе "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара", а также в "27 украденных поцелуях". Нана сказала: "Ришар - мой талисман!" Но что же мы ему предложим? Тут совсем небольшая роль папы главного героя - Ники. И потом, какой он папа? "Хорошо, пусть будет дедушка", - сказала Нана. Ира дописала сцены, вместо папы появился дедушка - француз, винодел, когда-то женатый на русской (она умерла). Нана написала письмо Ришару, и он сразу согласился: "О, Нана - да!" А так как в фильме много вина, а Пьер Ришар, как известно, винодел, ему это очень понравилось, и он подсказывал нам разные вещи, помогал.

Ирина Марийчук (Лукинова): Было странно предлагать французскому виноделу тексты про вино, но они ему понравились, он сказал, что готов произносить наши тексты и в следующих фильмах. И мы надеемся, что он скоро будет сниматься в нашем следующем проекте. Правда, еще не знает, что это будет красивая роль, но без слов, а его партнерами станут мультипликационные персонажи.

Какой он, 86-летний Ришар?

Ирина Марийчук (Лукинова): Когда нам прислали мерки Пьера для костюмов, наши костюмеры удивились: "Нет, это ошибка, он не может быть таким мощным!", и мы рванули в Париж, чтобы самим измерить Пьера, и он действительно оказался немаленьким. Кстати, он просил передать всем огромный привет, сказать, что очень любит Россию, русских! Да, знаменитый актер, кумир нескольких поколений, легенда, такая глыба, но могу сказать, что во время съемок мы жили в бельгийской глубинке все вместе в маленькой гостинице, по вечерам там работала только одна пиццерия, так что мы сами себя развлекали, и оказалось, что Пьер Ришар неугомонней и резвее всех нас.

«Сниматься было классно!»

Вы не часто снимаетесь в кино. Чем вас привлекла небольшая роль в этой мелодраме?

Олег Гаркуша: Я соглашаюсь сниматься, когда меня приглашают (видят, в какой ипостаси я нужен), и если у меня есть желание, интуиция, чутье - это то, что мне нужно. Как было с Наной Джорджадзе? Мы встретились в офисе на Староневском проспекте, сидели на балкончике и просто разговаривали… Я не актер (хотя в моем багаже фильмов 40, наверное, есть), не играю, просто вошел в кадр и вышел из него. Здесь у меня роль некоего домового или хозяина ленинградской коммуналки, человека, которого все, надеюсь, любят и уважают, прислушиваются к его мнению, советам. Сниматься было классно, кайфово. Нана - женщина прекрасная, интересная, загадочная, шебутная в хорошем смысле.

- У меня маленькая, эпизодическая роль, которая длится всего… - даже боюсь сказать, сколько минут, - рассказал о своей работе актер Александр Половцев. - Но мне было интересно поучаствовать в полном метре и с замечательными актерами (со многими я уже работал прежде). И, по-моему, я впервые снимался у женщины-режиссера в полнометражной картине. Снимали в Петербурге. Мой персонаж - алкоголик, друг одного из обитателей коммунальной квартиры, которого сыграл Олег Гаркуша. Появился, выпил с французами и исчез. С Ришаром я не встречался.

Дай бог картине хорошего, длительного киношного пути. Думаю, большинство зрителей, у которых была большая, страстная любовь, найдут в ней что-то свое, особенно женщины. Такое кино - лирическое, о любви - сейчас редко снимают. А здесь история любви двух абсолютно разных людей, живущих в разных странах - России и Франции, с разным менталитетом, но Амур же не выбирает…Красивое, атмосферное кино - по картинке, цвету, музыке. Здесь отличная операторская работа.

Светлана Щедрина: "Красивое кино и очень человечное"

Вы много снимаетесь, и вот наконец у вас главная роль в кино - петербургские театралы радуются за вас! Как вы попали в фильм Наны Джорджадзе? Рассказывают, что даже без проб.

Светлана Щедрина: На встречу с Наной меня пригласила продюсер Юлия Соболевская (мы уже работали вместе в одном проекте). Пробы проходили не в привычном классическом формате - не было текста, партнеров, записей на камеру. Мы просто беседовали, потом пообедали, потом еще говорили. Через какое-то время меня пригласили опять. А далее были пробы грима и костюма.

В каком спектакле вас увидела в Петербурге Нана?

Светлана Щедрина: Это был мой моноспектакль "Человеческий голос", монодрама Жана Кокто.

Вам близка Аля, ваша героиня в "Кроличьей лапе"? Человек легкий, "воздушный", мечтательная фантазерка, задорная девчонка, несмотря на то, что живется ей нелегко - уже побывала замужем, одна растит сына.

Светлана Щедрина: По-моему, я человек более тяжелый, нежели Аля. ("Наговаривает на себя", - с улыбкой заметила продюсер. - "РГ"). Вторая часть картины (это уже наши дни) далась мне легче. Я проводила параллели со своей героиней, полюбила ее и поняла - у меня много общего с ней. Почувствовала это, как только прочла сценарий.

Как зритель, вы любите такое кино - лирическая мелодрама, история любви?

Светлана Щедрина: Да. В нашем фильме так много воздуха, красивое кино и очень человечное. Мне кажется, сейчас таких картин не хватает.

Вас окружают харизматичные актеры: обаятельный француз Николя Дювошель и наш замечательный Евгений Ткачук.

Светлана Щедрина: Партнеры удивительные - и Николя, и Женя. И Евгения Добровольская, Пьер Ришар. Такой невероятный ансамбль, что съемки стали одним сплошным удовольствием.

Всенародно любимый Ришар! Как вы встретились?

Светлана Щедрина: Съемки с Ришаром проходили в Бельгии. Очень приятная творческая встреча. Такая легенда из детства, кумир многих поколений! Оказалось, он настолько внимательный и чуткий партнер. Удивительный. С огромным уважением относится к группе, к своим партнерам. По-русски не говорит, но очень любит Россию, трепетно относится к русской театральной школе, русским актерам.

В фильме Ришар учит вашу героиню, как правильно пить вино. А вам довелось попробовать напиток от известного винодела? Угощал?

Светлана Щедрина: Своим вином Пьер не угощал, но его заключительную смену мы отметили душевным ужином в замке, где снимали - мы пили вино из хозяйского погреба. Хозяева подарили нам всем по бутылке своего великолепного вина, а Пьер Ришар написал каждому пожелание на этой бутылке.

Что вам написал? Храните бутылку?

Светлана Щедрина: Храню! А что написал - секрет…

Кстати

В прокат картина "Кроличья лапа" выйдет 11 февраля. Говорят, что у тех, кто посмотрит этот фильм, весь год будет удачным. Ведь кроличья лапа - это талисман на удачу, оберег, который приносит успех, счастье и благополучие.

Справка "РГ"

Режиссер Нана Джорджадзе - член Европейской и Американской киноакадемий. За фильм "Робинзонада, или Мой английский дедушка" в 1987 году получила приз Каннского кинофестиваля "Золотая камера" (лучший режиссерский дебют). В 1997 году была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара".