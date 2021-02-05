Вологжанин подал в суд за брошенный трехлетним ребенком камень

Необычное дело рассмотрел мировой судья в Вологде. Автолюбитель обвинил трехлетнего ребенка в том, что тот повредил его машину камнями, а отвечать пришлось администрации детского сада.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, инцидент произошел с воспитанником детского сада "Воробушек" весной прошлого года. Мальчик бросал камни через забор, где стояли припаркованные машины. В результате один из автомобилей получил повреждения.

Владелец машины пошел разбираться в садик. Поначалу воспитательница вроде как была не против возместить ущерб, но когда узнала, что ремонт машины обойдется более чем в 30 тысяч, ахнула и отказалась платить. В принципе, возместить 50 процентов от оплаты ремонта готова была и мама мальчика, но видя, что воспитатель так и не расплатилась с автолюбителем, тоже не стала отдавать деньги пострадавшему.

Вологжанин пошел в суд, и Фемида оказалась на его стороне. В судебном решении мировой судья указал, что в момент происшествия ребенок находился под надзором детского садика, соответственно, именно это учреждение несет ответственность за происходящее. Правда, 30 тысяч суд взыскал не с воспитательницы, а с администрации детского сада.