Житель Вологды пришел на судебное заседание, притворившись своим братом

В Вологде на судебное заседание о ДТП с пострадавшими вместо подсудимого пришел его брат. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, мужчина выдавал себя за брата вплоть до того момента, пока суд не приговорил мужчину к реальному сроку лишения свободы.

Услышав, что прямо из зала суда нужно ехать в колонию на полгода, мужчина заявил, что подсудимый - его брат, а он пришел вместо него.

В судах Вологодской области введен масочный режим. Поэтому работники суда не заметили подмены, ведь подсудимый пришел в маске.

По каким причинам подсудимый отправил на судебное заседание брата вместо себя, суд выяснять не стал. Сейчас мужчина объявлен в розыск.