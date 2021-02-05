С 13 февраля возобновляются авиаперелеты из Ростова в Минск

В Ростове-на-Дону возобновляются регулярные авиаперелеты в Минск. Рейсы будут производиться из международного аэропорта Платов.

"С 13 февраля к рейсам по маршруту Минск - Ростов-на-Дону - Минск готов приступить национальный перевозчик Республики Беларусь авиакомпания Belavia", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Платов.

Выполнение рейсов планируется на самолетах семейства Embraer с периодичностью один раз в неделю.

По расписанию вылет из Минска назначен на 13 февраля на 23:30, а в донской аэропорт самолет прибывает 14 февраля в 01:45. Из аэропорта Платов авиарейс отправляется в 03:15, а в 05:35 борт садится в аэропорту белорусской столицы.