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05.02.2021 09:51
Рубрика: Происшествия

Суд оштрафовал порт Новороссийска на 44,5 млн за вред Черному морю

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Порту Новороссийска присудили выплатить крупный штраф за вред Черному морю от разгрузки угля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу природоохранного ведомства.

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В ведомстве заявили, что Арбитражный суд Кубани удовлетворил исковые требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании с Новороссийского морского торгового порта 44,563 миллиона рублей - суммы вреда, причиненного Черному морю.

Причина заключается в загрязнении морской акватории площадью более 3,5 тысячи квадратных метров угольной пылью и крошкой при погрузке на причале, а также частичном загрязнении воды нефтепродуктами.

Стоит отметить, что руководство Новороссийского порта не согласилось с постановлением о штрафе в 150 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства и с расчетом вреда Росприроднадзора и обратилось в судебные инстанции, которые вынесли решения не в их пользу.

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