Суд оштрафовал порт Новороссийска на 44,5 млн за вред Черному морю

Порту Новороссийска присудили выплатить крупный штраф за вред Черному морю от разгрузки угля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу природоохранного ведомства.

В ведомстве заявили, что Арбитражный суд Кубани удовлетворил исковые требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании с Новороссийского морского торгового порта 44,563 миллиона рублей - суммы вреда, причиненного Черному морю.

Причина заключается в загрязнении морской акватории площадью более 3,5 тысячи квадратных метров угольной пылью и крошкой при погрузке на причале, а также частичном загрязнении воды нефтепродуктами.

Стоит отметить, что руководство Новороссийского порта не согласилось с постановлением о штрафе в 150 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства и с расчетом вреда Росприроднадзора и обратилось в судебные инстанции, которые вынесли решения не в их пользу.