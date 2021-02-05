В Ростове началась вакцинация от COVID-19 участников парада Победы

В Ростове-на-Дону началась участников военных парадов и торжественных шествий на День Победы от коронавирусной инфекции. Первыми прививки вакцины "Спутник-V" получили военнослужащие знаменной группы роты почетного караула Южного военного округа.

"Постановка прививок проводится на основании согласия вакцинируемых. После ввода препарата в течении получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей", - уточнили в пресс-службе военного ведомства.

Вакцинацию первым и вторым компонентом вакцины до первого марта получат порядка десяти тысяч военнослужащих ЮВО.

На данный момент на юге России и Северном Кавказе от коронавирусной инфекции привито более 23 тысяч военнослужащих, а оба компонента вакцины получили около семи тысяч солдат и медицинского персонала.