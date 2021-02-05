Новости

В Петербурге фельдшер свернул шею пациенту 13:11
В Москве задержаны пятеро подозреваемых в убийстве девушки-хореографа 13:11
Песков осудил незаконные акции 13:06
Стартовал новый проект для абитуриентов о выборе будущих профессий 13:00
На Кубани будут судить экс-начальника судебных приставов за взятку 12:57
В Сибири пресекли торговлю липовыми справками об отсутствии COVID-19 12:53
Российский пилот "Формулы-1" Мазепин будет выступать без флага и гимна 12:49
Собянин: Пандемия не остановит развитие детских технопарков 12:40
В московском метро запустят поезд со словом "Спасибо" 12:36
Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового оружия 12:30
Волков рассказал о предстоящем поединке против Оверима 12:29
Прокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете Навального в адрес ветерана 12:23
Под Калининградом вылетел в кювет автобус с пассажирами 12:16
В Красноярске арестовали двух сотрудников сгоревшего склада 11:56
Во Львове облили краской памятник Бандере 11:55
В Тюменской области кафе и рестораны смогут работать ночью 11:43
В Уфе продлили арест фигурантам дела об изнасиловании дознавательницы 11:43
В Ростове началась вакцинация от COVID-19 участников парада Победы 11:39
Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии на незаконной акции 11:36
Последствия снегопада в Москве ликвидируют более 9,5 тысячи единиц техники 11:35
Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира 11:27
В Дагестане 30 школьников обратились к врачам с пищевым отравлением 11:27
Андрей Дутов: Наши разработки уже сейчас совершают инновационный прорыв в отрасли 11:11
Челябинский учитель математики прославился видеоуроками в TikTok 10:52
В Москве поднимут температуру батарей из-за предстоящих морозов 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 11:39
Рубрика: Общество

В Ростове началась вакцинация от COVID-19 участников парада Победы

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

В Ростове-на-Дону началась участников военных парадов и торжественных шествий на День Победы от коронавирусной инфекции. Первыми прививки вакцины "Спутник-V" получили военнослужащие знаменной группы роты почетного караула Южного военного округа.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Прививка вакциной "ЭпиВакКорона" защитит от COVID-19 в течение года

"Постановка прививок проводится на основании согласия вакцинируемых. После ввода препарата в течении получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей", - уточнили в пресс-службе военного ведомства.

Вакцинацию первым и вторым компонентом вакцины до первого марта получат порядка десяти тысяч военнослужащих ЮВО.

На данный момент на юге России и Северном Кавказе от коронавирусной инфекции привито более 23 тысяч военнослужащих, а оба компонента вакцины получили около семи тысяч солдат и медицинского персонала.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами
Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового оружия
Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну
В Росстандарте разъяснили, для чего нужен эталон коронавируса
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно